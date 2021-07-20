Мы должны быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе - считает Евгений Нифантьев
15:22 20.07.2021
|Фото Галины Бродской
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшему 19 июля, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о разработке проекта “Санитарный щит”, назначение которого - предупреждение развития пандемий. С помощью проекта “Медицинский щит” возможна разработка тест-систем против новых инфекций в четырехдневный срок, с последующим созданием вакцины в течение четырех месяцев.
Евгений Нифантьев считает, что проект «Санитарный щит» в состоянии остановить и блокировать широкое распространение опасных инфекций.
«Мы стали первыми в мире разработчиками вакцины против COVID-19 «Спутник V», которую сегодня применяют в почти 70 странах мира. Также накоплен опыт и по применению «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сегодня с уверенностью можно сказать, что наши ученые, в частности работающие в НИИ им. Гамалеи, НИИ Пастера в Санкт-Петербурге, Центре им. М.П. Чумакова и новосибирском центре «Вектор», способны оперативно разрабатывать как экспресс-тесты на новые инфекции, так и вакцины против них. Мы должны учесть уроки пандемии и быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе. Уверен, что с такой научной базой нам удастся дать отпор новым штаммам коронавируса и другим инфекциям», – обращает внимание Нифантьев.
По его мнению, соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и ответственный подход к сохранению своего здоровья населением должны способствовать достижению положительных результатов.
Напоминаем: необходимость создать «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На эти цели до 2024 г. планируется выделить около 30 миллиардов рублей.
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