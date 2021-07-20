В восстановленном кинотеатре «София» Анатолий Вассерман предлагает устроить новый МФЦ
15:55 20.07.2021
|Фото Алены Куреновой
«Четырехэтажное здание районного центра «Место встречи София» в Северном Измайлове располагает достаточным пространством, чтобы там появился дополнительный офис «Моих документов», – сказал Вассерман. Он отметил, что оборудование подобного пространства не повлечет больших затрат. «В техническом плане город может себе это позволить», – убежден аналитик.
Со слов жителей района Северное Измайлово, единственный многофункциональный центр не справляется с наплывом посетителей из-за тотальной перегруженности. Москвичка Ольга Гаврикова пожаловалась Вассерману на инфраструктуру, отдельно подчеркнув, что пожилым людям неудобно ездить в другие районы, а также упомянула очереди: «Я живу на 3-й Парковой улице, а наш МФЦ находится на 15-й Парковой, 40Б. Поездка до него занимает более 20 минут и там всегда очереди».
Со своей стороны, Анатолий Вассерман утверждает, что многофункциональный центр должен располагаться рядом, в доступе к хорошо организованному транспортному сообщению.
«Нужно дорабатывать методические материалы под обустройства этих центов, обговаривая радиус зоны обслуживания и степень их транспортной доступности», -- сказал в заключение Вассерман.
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