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Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года

16:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательный военный призыв на Украине может быть отменен с 2023 года. Об этом сообщил глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении <...> это (отмена обязательного военного призыва - прим. ТАСС) возможно уже с 2023 года", - сказал он.

Корниенко проинформировал и о готовящейся в этой связи реформе военкоматов. Такие преобразования, подчеркнул глава партии, связаны с планом членства Украины в НАТО. Он также заверил, что Украина продолжит реализацию военной реформы на пути членства в Североатлантическом альянсе.

Верховная рада 16 июля приняла закон, которым, в частности, увеличила на 11 тыс. численность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно документу, численность армии не будет превышать 261 тыс. человек, из которых 215 тыс. - военнослужащие. Численность ВСУ выросла для обеспечения функционирования отдельного рода армии - Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления. С принятием законопроекта о национальном сопротивлении должна постепенно начать воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Украины Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

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