Партия "Яблоко" подала жалобу в Верховный суд на ЦИК из-за видеонаблюдения на выборах

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Яблоко" направила жалобу в Верховный суд РФ по факту решения Центризбиркома России отказаться от общедоступных трансляций с избирательных участков в дни голосования на выборах в сентябре.

"Яблоко" требует Верховный суд РФ признать незаконным ограничение доступа граждан к видеонаблюдению на выборах. 14 июля ЦИК принял решение об отказе от общедоступных трансляций с избирательных участков в дни голосования. Институт наблюдения за выборами призван обеспечить доверие граждан к результатам выборов и к формируемым в их результате институтам представительной демократии", - говорится в иске, текст который имеется в распоряжении ТАСС.

В партии считают, что видеотрансляция с избирательных участков - это "дополнительный механизм, который обеспечивает принцип открытости деятельности избирательных комиссий".

"Если принимают решение ограничить круг лиц, кому доступна онлайн-трансляция, значит, на избирательных участках готовится что-то нехорошее. Сейчас мы будем противостоять этому в суде. А граждане смогут противостоять этому на избирательных участках, если придут туда 19 сентября как избиратели и все три дня будут в качестве наблюдателей проводить контроль на участках, этому нужно учиться уже сейчас, и мы готовим наблюдателей уже сейчас", - сказал во вторник председатель партии Николай Рыбаков.

Центризбирком России на заседании 14 июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Впоследствии в ряде СМИ появилась информация, что видеотрансляция с участков для голосования якобы не будет доступна для всех желающих.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. Глава ЦИК Элла Памфилова также добавила, что "видеонаблюдение - это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то". Она призвала всех желающих следить за ходом голосования, записываясь в наблюдатели.