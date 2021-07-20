0
0
98
НОВОСТИ

В США космический корабль New Shepard начал первый полет с пассажирами на борту

16:32 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin начал во вторник первый полет с пассажирами на борту, в число которых вошел богатейший человек мира Джефф Безос. Трансляция ведется на сайте компании, а также на центральных телеканалах.

Корабль стартовал с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени восточного побережья США (16:12 мск). Он должен подняться на высоту около 100 км. Планируется, что после этого капсула отделится от ракеты-носителя и через некоторое время спустится на землю на парашютах. Носитель также должен совершить вертикальную посадку. Ожидается, что данный суборбитальный полет продлился около 11 минут. Примерно в течение 4 минут пассажиры смогут ощущать невесомость. Управление кораблем осуществляется в автоматическом режиме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 20.07.2021
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКСе
0
17
16:55 20.07.2021
Александр Мажуга выступил с предложением повысить критерии отбора публикаций в научные журналы
0
22
16:12 20.07.2021
Партия "Яблоко" подала жалобу в Верховный суд на ЦИК из-за видеонаблюдения на выборах
0
134
16:00 20.07.2021
Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года
0
152
15:55 20.07.2021
В восстановленном кинотеатре «София» Анатолий Вассерман предлагает устроить новый МФЦ
0
134
15:32 20.07.2021
Захват Афганистана талибами реален в случае отсутствия прогресса в переговорах - Кабулов
0
161
15:22 20.07.2021
Мы должны быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе - считает Евгений Нифантьев
0
159
15:12 20.07.2021
Песков не знает ни о каком строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огареве
0
226
15:00 20.07.2021
Китай отменил штрафы за рождение 3 детей, к 2025 году примет меры повышения рождаемости
0
204
14:32 20.07.2021
На временного президента Мали совершено нападение - АФП
0
241

Возврат к списку