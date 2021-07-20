В США космический корабль New Shepard начал первый полет с пассажирами на борту
16:32 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin начал во вторник первый полет с пассажирами на борту, в число которых вошел богатейший человек мира Джефф Безос. Трансляция ведется на сайте компании, а также на центральных телеканалах.
Корабль стартовал с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени восточного побережья США (16:12 мск). Он должен подняться на высоту около 100 км. Планируется, что после этого капсула отделится от ракеты-носителя и через некоторое время спустится на землю на парашютах. Носитель также должен совершить вертикальную посадку. Ожидается, что данный суборбитальный полет продлился около 11 минут. Примерно в течение 4 минут пассажиры смогут ощущать невесомость. Управление кораблем осуществляется в автоматическом режиме.
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