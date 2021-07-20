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Путин традиционно попробовал мороженое на МАКСе

17:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин, который побывал во вторник на Международном авиакосмическом салоне (МАКС), не стал нарушать заведенную им традицию и попробовал мороженое.

Посещая МАКС, глава государства обычно покупает отечественное мороженое, причем в больших количествах, угощая сопровождающих его министров или иностранных коллег. Но на этот раз Путину принесли мороженое бренда "Коровка из Кореновки" в розовой сумке-холодильнике прямо на трибуну, с которой президент вместе с членами делегации наблюдал за летной программой авиасалона.

Президент выбрал себе ванильный рожок, сразу же развернул упаковку и попробовал мороженое.

Сидевший рядом с главой государства министр промышленности и торговли Денис Мантуров также взял мороженое. "Денис, ты заплатил?" - пошутил один из членов делегации.

На МАКС-2019 Путин сам покупал мороженое и расплатился купюрой в 5 тыс. рублей, попросив отдать сдачу Мантурову "на развитие авиации". Тот в свою очередь засмеялся и поблагодарил президента за щедрость.

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