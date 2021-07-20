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НОВОСТИ

Александр Мажуга выступил с предложением повысить критерии отбора публикаций в научные журналы

16:55 20.07.2021

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Фото Данила Головкина
Александр Мажуга, доктор химических наук согласен с предложением Министерства науки и высшего образования РФ оптимизировать список изданий, публикующих ключевые выводы диссертаций. По мнению ученого, эта мера поможет Он заявил, что эта мера поможет существенно поднять уровень работ молодых ученых.

«Такой подход повлияет на отношение авторов к публикациям и несомненно поднимет уровень представляемых материалов. Соискатели будут бороться за право напечатать свои статьи, а значит, станут более ответственными», -- считает ректор РХТУ.

На его взгляд, 3,2 тысячи российских научных альманахов из списка Высшей аттестационной комиссии, это гораздо больше, чем следует. «Зачастую там есть издания, которые не всегда знакомы даже специалистам. Большинство соискателей стремятся напечатать свои работы в довольно узком спектре журналов, которые считаются престижными в научном мире», -- поясняет свою точку зрения профессор Мажуга.

Он считает, что назрела необходимость формулировки четких прозрачных критериев отбора для публикаций соискателей для последующих публикаций в качественных узкопрофильных изданиях. «Публикация в таких журналах должна означать, что научная работа прошла рецензирование и имеет достаточно высокие оценки профессионального сообщества».

Александр Мажуга высказывает мнение, что подобные изменения должны происходить постепенно, осторожно и согласовываться с аналитическими выкладками экспертов, также им поддержана инициатива обсуждения вопроса на пленуме Высшей аттестационной комиссии в декабре 2021г.

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