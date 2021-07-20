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Колокольцев принял решение об освобождении от должности начальника ГУ МВД Ставрополья

17:12 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев по результатам спецоперации принял решение отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина", - сказала она.

По словам Волк, решение принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ России".

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