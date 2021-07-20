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Еврокомиссия готова начать введение финансовых санкций против Польши в августе

17:32 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) может инициировать в августе процесс введения финансовых санкций против Польши за нарушение принципа верховенства права в ЕС. С таким заявлением выступила во вторник в Брюсселе заместитель председателя этого органа Вера Юрова на пресс- конференции, посвященной публикации отчета ЕК о верховенстве права на территории сообщества.

"ЕК потребовала от Польши выполнить постановление Европейского суда юстиции от 14 июля (требующего изменения системы дисциплинарных мер в отношении судей в этой стране - прим. ТАСС), - сказала она. - Польша должна к 16 августа проинформировать ЕК о мерах, которые она приняла в данном направлении. Если этого не произойдет, ЕК обратится в Европейский суд юстиции насчет введения финансовых штрафных санкций, а также начнет собственную процедуру введения финансовых санкций против Польши в рамках европейской процедуры устранения нарушений".

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