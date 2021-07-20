Академик Румянцев призывает модернизировать медицинские учреждения России по общим стандартам
17:08 20.07.2021
|Фото Ольги Макаровой
«Первичное звено здравоохранения — это доступные участковые и фельдшерско-акушерские пункты, диагностические и амбулаторные центры, женские консультации. Важно обеспечить доступность медицинской помощи всему населению», — уверенно заявляет доктор Румянцев.
Программа строительства и реконструкции объектов здравоохранения должна быть стандартизирована и скоординирована с Министерством здравоохранения, — считает академик РАН. Чуть ранее он выступал с инициативой увеличения бюджетных субсидий на санитарно-курортное лечение.
Напоминаем: В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин обратил внимание правительства на задачи первостепенной важности. Президент назвал в их числе низкое качество первичного звена здравоохранения. На его модернизацию намерены направить 550 миллиардов рублей.
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