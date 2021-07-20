Академик Румянцев призывает модернизировать медицинские учреждения России по общим стандартам

17:08

Фото Ольги Макаровой

Доктор, главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева считает, что первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) должна быть изменена системно, в этом конкретном случае полумеры не приемлемы.

«Первичное звено здравоохранения — это доступные участковые и фельдшерско-акушерские пункты, диагностические и амбулаторные центры, женские консультации. Важно обеспечить доступность медицинской помощи всему населению», — уверенно заявляет доктор Румянцев.

Программа строительства и реконструкции объектов здравоохранения должна быть стандартизирована и скоординирована с Министерством здравоохранения, — считает академик РАН. Чуть ранее он выступал с инициативой увеличения бюджетных субсидий на санитарно-курортное лечение.

Напоминаем: В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин обратил внимание правительства на задачи первостепенной важности. Президент назвал в их числе низкое качество первичного звена здравоохранения. На его модернизацию намерены направить 550 миллиардов рублей.