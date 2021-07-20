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Напавшие на временного президента Мали задержаны, сам он не пострадал - посольство РФ

18:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита не пострадал во вторник во время нападения на него в мечети в малийской столице Бамако, напавшие задержаны. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Мали.

"По нашим данным, 20 июля совершено нападение на президента переходного периода Ассими Гоиту в ходе молитвы в мечети в Бамако в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. Нападавшие задержаны силами правопорядка. Президент не пострадал", - сообщили в диппредставительстве.

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