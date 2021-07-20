Напавшие на временного президента Мали задержаны, сам он не пострадал - посольство РФ
18:00 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент переходного периода Мали Ассими Гоита не пострадал во вторник во время нападения на него в мечети в малийской столице Бамако, напавшие задержаны. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Мали.
"По нашим данным, 20 июля совершено нападение на президента переходного периода Ассими Гоиту в ходе молитвы в мечети в Бамако в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. Нападавшие задержаны силами правопорядка. Президент не пострадал", - сообщили в диппредставительстве.
НОВОСТИ
- 17:32 20.07.2021
- Еврокомиссия готова начать введение финансовых санкций против Польши в августе
- 17:12 20.07.2021
- Колокольцев принял решение об освобождении от должности начальника ГУ МВД Ставрополья
- 17:08 20.07.2021
- Академик Румянцев призывает модернизировать медицинские учреждения России по общим стандартам
- 17:00 20.07.2021
- Путин традиционно попробовал мороженое на МАКСе
- 16:55 20.07.2021
- Александр Мажуга выступил с предложением повысить критерии отбора публикаций в научные журналы
- 16:32 20.07.2021
- В США космический корабль New Shepard начал первый полет с пассажирами на борту
- 16:12 20.07.2021
- Партия "Яблоко" подала жалобу в Верховный суд на ЦИК из-за видеонаблюдения на выборах
- 16:00 20.07.2021
- Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года
- 15:55 20.07.2021
- В восстановленном кинотеатре «София» Анатолий Вассерман предлагает устроить новый МФЦ
- 15:32 20.07.2021
- Захват Афганистана талибами реален в случае отсутствия прогресса в переговорах - Кабулов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать