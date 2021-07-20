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НОВОСТИ

Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы

19:02 20.07.2021

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что 77% представителей органов власти Москвы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 .

«77% сотрудников органов власти Москвы привились от COVID-19. В частности, по данным на 20 июля, вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур», - информирует сообщение.

Оперативный штаб напоминает: вакцинацию от коронавирусной инфекции можно пройти в павильонах «Здоровая Москва», поликлиниках, шести центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином дворе, а также в городских парках.

На сегодняшний день в Москве от нового штамма “дельта” коронавирусной инфекции вакцинировано более четырех миллионов человек, из них более 2,2 миллионов вторым компонентом.

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