К 2022 году все российские мусоровозы подключат к системе наблюдения за движением отходов

20:00 Источник: Интерфакс

Российский экологический оператор (РЭО) в текущем году создаст функционал электронной системы наблюдения за движением твердых коммунальных отходов (ТКО) в РФ; к 2022 году к системе будут подключены все 18 тыс. мусоровозов в стране, сообщили представители публичной-правовой компании РЭО.

"Мы уже функционал по прослеживаемости в рамках электронной системы наблюдения за движением отходов в России создадим в этом году. В этом же году начнем подключать мусоровозы так, чтобы система полноценно заработала. Но обеспечить присутствие в системе всех 18 тыс. мусоровозов - это задача следующего года", - сказал замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, разработка системы учета ТКО позволит собирать данные об отходах "воедино" и на государственном уровне осуществлять контроль за их перемещением.

В свою очередь замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров в ходе пресс-конференции сообщил, что в настоящее время система содержит информацию об объектах инфраструктуры, деятельности работы региональных операторов, о маршруте транспортировки ТКО. "К этой системе в рамках единой информационной системы по учету ТКО будут добавлены данные телеметрии датчиков ГЛОНАСС и данные с весового контроля объектов инфраструктуры. Совокупность этих данных позволит проследить транспортировку ТКО от начала их образования до момента нахождения их на объектах инфраструктуры", - сказал Буров.

Он добавил, что электронная система наблюдения за движением отходов надежна и безопасна. "Есть 676 постановления Минцифры, которое четко регулирует систему о вводе в эксплуатацию, сейчас уже есть техническое задание, которое отвечает всем текущим требованиям в рамках законодательства, требованиям информационной безопасности и сохранения данных, которые находятся в информационной системе. Данные будут под надежной защитой", - отметил замгендиректора РЭО по цифровизации.

Кроме того, Макрушин в ходе пресс-конференции сообщил, что наиболее действенной и эффективной мерой по борьбе с нелегальными перевозками отходов является направление такого транспортного средства на штрафную стоянку. "Если эта проблема повторяется - возможно вводить такую меру как конфискация самого транспортного средства, которое используется для незаконной перевозки отходов", - добавил он.