Телефон Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus - СМИ
20:40 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из телефонов президента Франции Эмманюэля Макрона был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом во вторник сообщила газета "Монд".
"Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего тогда [в 2019 г.] правительство, и 14 министров были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами", - отмечает издание.
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