0
0
0
НОВОСТИ

Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь

21:20 20.07.2021 Источник: Интерфакс

Новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, сможет противостоять зарубежным боевым самолетам пятого поколения и в перспективе - шестого, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Самолет способен эффективно уничтожать наземные, морские, и воздушные цели, включая зарубежные самолеты пятого поколения", - сказал Слюсарь.

"Кроме того, наш новый самолет создается так, чтобы быть способным противостоять комплексам шестого поколения, которые могут появиться уже в ближайшие десятилетия", - отметил гендиректор ОАК.

По его словам, Checkmate будет способен "исключить из игры" легкие ударные беспилотники.

"Для этого он сможет использовать не только широкую номенклатуру АСП ( авиационные средства поражения - ИФ) при максимальной боевой нагрузке 7400 кг, но и встроенные средства РЭБ", - пояснил Слюсарь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 20.07.2021
Телефон Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus - СМИ
0
129
20:00 20.07.2021
К 2022 году все российские мусоровозы подключат к системе наблюдения за движением отходов
0
172
19:20 20.07.2021
США и ФРГ могут договориться о возможных санкциях против РФ за давление на Киев - Bloomberg
0
319
19:02 20.07.2021
Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы
0
213
19:00 20.07.2021
На конференции ICML Сбер представил медицинские разработки на основе искусственного интеллекта
0
213
18:40 20.07.2021
Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
0
250
18:00 20.07.2021
Напавшие на временного президента Мали задержаны, сам он не пострадал - посольство РФ
0
262
17:32 20.07.2021
Еврокомиссия готова начать введение финансовых санкций против Польши в августе
0
324
17:12 20.07.2021
Колокольцев принял решение об освобождении от должности начальника ГУ МВД Ставрополья
0
365
17:08 20.07.2021
Академик Румянцев призывает модернизировать медицинские учреждения России по общим стандартам
0
327

Возврат к списку