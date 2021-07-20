Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь

21:20 Источник: Интерфакс

Новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, сможет противостоять зарубежным боевым самолетам пятого поколения и в перспективе - шестого, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Самолет способен эффективно уничтожать наземные, морские, и воздушные цели, включая зарубежные самолеты пятого поколения", - сказал Слюсарь.

"Кроме того, наш новый самолет создается так, чтобы быть способным противостоять комплексам шестого поколения, которые могут появиться уже в ближайшие десятилетия", - отметил гендиректор ОАК.

По его словам, Checkmate будет способен "исключить из игры" легкие ударные беспилотники.

"Для этого он сможет использовать не только широкую номенклатуру АСП ( авиационные средства поражения - ИФ) при максимальной боевой нагрузке 7400 кг, но и встроенные средства РЭБ", - пояснил Слюсарь.