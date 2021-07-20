Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь
21:20 20.07.2021 Источник: Интерфакс
Новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, сможет противостоять зарубежным боевым самолетам пятого поколения и в перспективе - шестого, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Самолет способен эффективно уничтожать наземные, морские, и воздушные цели, включая зарубежные самолеты пятого поколения", - сказал Слюсарь.
"Кроме того, наш новый самолет создается так, чтобы быть способным противостоять комплексам шестого поколения, которые могут появиться уже в ближайшие десятилетия", - отметил гендиректор ОАК.
По его словам, Checkmate будет способен "исключить из игры" легкие ударные беспилотники.
"Для этого он сможет использовать не только широкую номенклатуру АСП ( авиационные средства поражения - ИФ) при максимальной боевой нагрузке 7400 кг, но и встроенные средства РЭБ", - пояснил Слюсарь.
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