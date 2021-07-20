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Санкции не смогли предотвратить строительство "Северного потока - 2" - Госдеп

22:40 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приостановили действие санкций в отношении "Северного потока - 2", потому что они вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ясно заявил, что мы продолжаем выступать против газопровода "Северный поток - 2", рассматриваем его в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы, чтобы обойти Украину, - сказал он. - Это плохая сделка для Германии, Украины и для Европы в целом".

"Газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе. Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом, - отметил он. - Стоит упомянуть, что в целом мы ввели санкции против 19 объектов по сравнению с двумя объектами, включенными в санкции прошлой администрацией. Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление [санкций] в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками".

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