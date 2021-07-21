Введение COVID-free зон в своем городе не поддерживают большинство россиян - опрос

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян (59%) против COVID-free зон в своем регионе. Об этом сообщается в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru среди 2 102 респондентов в период с 15-20 июля.



По итогам опроса, 59% респондентов не поддерживали инициативы властей по введению COVID-free зон в городе, чуть больше четверти респондентов (27%) поддержали. Причем чем старше возраст респондента, тем выше доля тех, кто согласен с данной инициативой. Женщины (45%) чаще мужчин (43%) не одобряли эти инициативы. 7% респондентов высказали равнодушное отношение к мерам с допуском по QR-кодам, 6% - затруднились с ответом.



58% не заметили эффекта этих мер, 33% респондентов согласились, что QR-коды и COVID-free зоны способствовали улучшению эпидемиологической ситуации в их регионе, а 8% затруднились с ответом.



При этом 29% опрошенных уже сделали прививку, 6% уже записаны на вакцинацию, а 7% собирались сделать прививку в том случае, если QR-коды распространились бы на посещение салонов красоты, фитнес-клубов и культурных мероприятий.



Каждый четвертый поддержал бы идею распространения QR-кода на бьюти-сферу (26%) и на фитнес (27%). Посещение культурных мероприятий по QR-коду поддержали бы более трети опрошенных (37%), однако более половины респондентов откажутся от посещения, если вход без QR-кода будет невозможен.



