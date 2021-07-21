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На Олимпиаде в Токио выявили новые случаи заражения коронавирусом

08:10 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере восемь человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Одним из зараженных является иностранный спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни. Также коронавирус был обнаружен у шести японских подрядчиков и одного иностранца, который связан с проведением Игр и проживает на территории Олимпийской деревни. Отмечается, что он находился в близком контакте с 12 людьми. Оба иностранца были помещены в двухнедельный карантин.

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