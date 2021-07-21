На Олимпиаде в Токио выявили новые случаи заражения коронавирусом
08:10 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одним из зараженных является иностранный спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни. Также коронавирус был обнаружен у шести японских подрядчиков и одного иностранца, который связан с проведением Игр и проживает на территории Олимпийской деревни. Отмечается, что он находился в близком контакте с 12 людьми. Оба иностранца были помещены в двухнедельный карантин.
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