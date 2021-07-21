США просят Киев не выражать недовольства из-за сделки по "Северному потоку - 2" - Politico
09:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2", о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом пишет во вторник со ссылкой на источники газета Politico.
По ее данным, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение его реализации. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался.
Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по "Северному потоку - 2" встретит серьезное сопротивление. Источники Politico, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации.
Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.
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