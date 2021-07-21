Впервые спутник Юпитера открыл астроном-любитель
10:05 21.07.2021 Источник: Газета.Ru
Астроном Кай Ли стал первым в истории астрономом-любителем, открывшим ранее не известный спутник Юпитера. Заявку на свое открытие он подал в каталог малых планет 30 июня.
Открытие Ли стало побочным результатом работы по поиску ранних фотографий трех недавно обнаруженных спутников Юпитера в архивах наблюдений расположенного на Гавайях канадско-французского телескопа CFHT, сделанных в 2003 году. Ранее с помощью этого телескопа профессиональными астрономами были открыты 23 новых спутника Юпитера. Ли предположил, что в архиве могут быть снимки неизвестных лун планеты и продолжил поиски.
Ли стал изучать снимки Юпитера, сделанные в феврале 2003 года, когда Юпитер находился в противостоянии и его спутники были хорошо подсвечены Солнцем.
В ходе анализа снимков был найден новый спутник, EJc0061, попавший на снимки за 25 и 27 февраля, который также оказался на снимках телескопа «Субару» за 5 и 6 февраля. Этих данных хватило, чтобы понять элементы орбиты спутника и обнаружить его на более поздних снимках вплоть до 2018 года. В настоящее время у Юпитера есть 79 официально признанных спутников, открытое тело станет восьмидесятым в этом списке. Оно относится к так называемой группе Карме – ретроградных спутников Юпитера, которые движутся в направлении, обратном вращению планеты. Газета.Ru
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