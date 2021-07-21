Принца Гарри могут не пригласить на юбилей правления Елизаветы II - Daily Mail
10:20 21.07.2021 Источник: Lenta.ru
Принц Гарри может не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю 70-летия правления его бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Причиной такого решения со стороны Букингемского дворца может стать публикация скандальных мемуаров герцога Сассекского, в которых он разоблачает британскую королевскую семью. По данным источников газеты, это может стать «последней каплей» для Гарри и его семьи, отношения с которыми уже находятся на грани разрыва.
Сообщается, что члены королевской семьи разгневаны и глубоко разочарованы поступком Гарри — не только из-за самого решения написать книгу подобного формата, но и из-за «явно преднамеренных» сроков публикации. Выход мемуаров принца запланирован на осень следующего года, сразу после юбилея королевы.
Сам Гарри и его соавтор журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер уже год пишут мемуары, которые, как пообещал принц, «будут совершенно точным и полностью правдивым отчетом из первых рук о его жизни». И выход этой книги, по словам инсайдеров, может затмить празднование 70-летия королевы на троне, к которому вся семья с нетерпением готовится.
Ранее сообщалось, что за свои скандальные мемуары принц Гарри получил аванс от издательства Penguin Random House в размере 20 миллионов долларов. Гарри заявил, что отдаст все доходы от книги на благотворительность, однако не уточнил, войдет ли в эту сумму аванс. Lenta.Ru
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