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НОВОСТИ

Первая партия вакцины "Спутник V" произведена во Вьетнаме

11:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена во Вьетнаме, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ.

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