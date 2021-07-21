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В Крыму пятый день регистрируют более 400 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:05 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки в Крыму составило 404, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Впервые более 400 заражений за сутки было зафиксировано по итогам 16 июля. Таким образом, на этом уровне показатель держится уже пять дней.

"За 20 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 404 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 310 выявлены при обращении за медицинской помощью, 92 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек. На коронавирусную инфекцию обследованы 4 637 человек.

По данным регионального оперштаба, всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано около 56 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 47 тыс. человек, умерли 1,6 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

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