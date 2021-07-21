В России выявили 23 704 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 704, это минимум с 6 июля. Общее число заразившихся увеличилось до 6 030 240, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,39%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 584, до 5 404 797. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 783 против 784 днем ранее, до 150 705. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%, следует из данных штаба.