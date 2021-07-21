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В Москве выявили 3 254 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 254 против 3 188 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 473 584 заболевших, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,22%.

За сутки в городе было зарегистрировано 104 летальных исхода, всего, по данным штаба, умерли 24 689 человек.

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