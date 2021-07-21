Тимофей Баженов: Беспроцентные кредиты на образование - шанс для молодых людей на достойную жизнь

12:07

Фото Ольги Крыловой

, тележурналистом и лидером общественного движения выдвинута инициатива по снижению ставки образовательных кредитов до нуля процентов. Предложение было озвучено телеведущим в ходе обсуждения в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47 на котором присутствовали представители различных общественных организаций, ВУЗов, Общероссийского Народного Фронта, представители молодежного парламента.

«Государство заинтересовано в увеличении профессионального кадрового резерва. Нам не хватает профессионалов в медицине, образовании, инженерии. Есть острая потребность в специалистах рабочих профессий. Бюджетные места не могут обеспечить высшим образованием всех желающих. А учиться платно могут позволить себе далеко не все российские семьи. При этом среди абитуриентов много умных, талантливых молодых людей, которые могут стать опорой экономики будущего нашей страны. Мы должны дать шанс этим ребятам. И беспроцентные образовательные кредиты могут решить эту проблему», — считает Баженов.

По его мнению, взять займ на образование молодым россиянам сложно, хотя в 2020 году был предпринят ряд мер по снижению процентной ставки и увеличению сроков погашения кредитов. Как показал онлайн опрос НИУ ВШЭ, сорок два процента опрошенных вообще не в курсе о существовании такого рода займов, озвучить процентные ставки могут всего шесть процентов опрошенных, они же имеют представление об условиях выдачи образовательных кредитов.

Тимофей Баженов призывает сделать кредиты на образование беспроцентными для того, чтобы они приобрели массовый характер, другими словами, чтобы они стали доступны для самых востребованных профессий: врачей, инженеров и технических специалистов. По мнению тележурналиста, самый приемлемый срок для отсрочки кредита составляет пять лет, за которые молодой специалист способен закончить высшее учебное заведение, найти работу и самостоятельно выплатить кредит на образование.

Инициатива тележурналиста Баженова согласуется с планами развития столицы, о которых говорится в программе мэра Москвы Сергея Собянина “Самый лучший город Земли”

Напоминаем: По данным Минобрнауки РФ общее число бюджетных мест в российских ВУЗах на 2021-2022 учебный год составит 582 412 мест. Всего в высших учебных заведениях сегодня получает образование 4 млн 50 тысяч студентов.