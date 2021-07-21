Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на юге Москвы 20 июля
12:15 21.07.2021
20 июля в ходе проверки, проведенной в торговых центрах на юге Москвы, выявлено более 60 нарушителей перчаточно-масочного режима, о чем сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов.
«В торгово-развлекательных центрах на юге Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлены 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы 4 тыс. руб.», - сообщил Антон Романов.
Пресс-служба Московского департамента торговли и услуг отметили, что проверки были проведены в ТЦ «Коломенский», ТРК «Москворечье» и ТРЦ «Ривьера».
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