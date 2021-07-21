РФ обеспокоена тревожной ситуацией в Афганистане - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва вместе с партнерами из других стран внимательно отслеживает развитие ситуации в Афганистане, которая на данный момент весьма тревожная. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", - отметил Песков.