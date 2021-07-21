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Экспертиза устроившему стрельбу в школе в Казани пока не завершена - СК

13:05 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Психолого-психиатрическая экспертиза Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе Казани, пока не завершена. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. "Комплексная стационарная психолого- психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается", - сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что 19-летнего Галявиева привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали.

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