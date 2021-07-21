Путин в День ВМФ посетит парад в Петербурге
13:32 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин 25 июля, в День военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, президент будет на параде", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли Путин посетить Петербург в День ВМФ.
НОВОСТИ
- 12:32 21.07.2021
- Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - глава ФСВТС
- 11:32 21.07.2021
- Российская база в Таджикистане получит 17 современных БМП
- 09:20 21.07.2021
- Британия проведет учения на случай возможного размещения российских ракет в Калининграде
- 21:20 20.07.2021
- Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь
- 18:40 20.07.2021
- Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
- 16:00 20.07.2021
- Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года
- 11:00 20.07.2021
- ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ
- 09:32 20.07.2021
- Путин внес в ГД законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов
- 14:00 19.07.2021
- Песков не подтвердил и не опроверг предложение использовать США базы РФ в Центральной Азии
- 13:05 19.07.2021
- Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать