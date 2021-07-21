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Путин в День ВМФ посетит парад в Петербурге

13:32 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 25 июля, в День военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президент будет на параде", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли Путин посетить Петербург в День ВМФ.

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