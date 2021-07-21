В РПЦ призвали не спешить с причислением Петра Мамонова к лику святых

14:32

Вдова Петра Мамонова, Ольга выступила за его канонизацию. Представители РПЦ заявили Daily Storm, что спешить с причислением Мамонова к лику святых нельзя, но допустили такой исход в отдаленном будущем. При этом мнения светских поклонников творчества Мамонова по данному вопросу в соцсетях разделились: одни уже формально считают музыканта святым, другие выступают против спешки с канонизацией, а некоторые — категорически против такой идеи.

После смерти артиста 20 июля священник Андрей Ткачев, ни разу в своей проповеди не назвав Мамонова святым напрямую, тем не менее отметил, что музыкант был юродивым «и по смерти жив и продолжает проповедовать». Ткачев напомнил, что главное чудо христианства — это покаяние грешника. По его словам, Мамонов после своего обращения к Богу в возрасте 45 лет публично всегда говорил только о покаянии и Христе, продемонстрировав таким образом это чудо.

Для причисления к святым нужно, чтобы был выполнен ряд критериев. Например, «безупречная христианская жизнь и следование православию», свидетельства других об этом, а также какие-то чудеса, произошедшие после смерти человека, пояснил в беседе с Daily Storm иерей Александр Кухта (Белорусская церковь Московского патриархата), создатель популярного YouTube-канала «Batushka ответит». Еще один важный момент — время. «Канонизация проходит не сразу, как человек ушел в мир иной, — подчеркнул Кухта. — Должно пройти несколько десятилетий. Поэтому даже если поклонники Мамонова соберут миллион подписей за его канонизацию в РПЦ — это не будет являться аргументом».