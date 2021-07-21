Жительница Казани получила миллион бонусов от СберСпасибо и сервиса «Плати QR»

14:37

Победительницей акции “Счастливая покупка”, в рамках программы лояльности «СберСпасибо» и сервиса Сбера «Плати QR» стала жительница Казани. Ей достался главный приз акции - миллион бонусов.

Чтобы принять участие в акции достаточно было делать покупки с помощью сервиса бесконтактных платежей от Сбербанка «Плати QR» и быть участником программы лояльности «СберСпасибо».

Победительница конкурса Дарья, владеющая цветочным магазином в г. Казань, рассказала о том, что таким образом оплачивала свои покупки и до акции, а о выигрыше узнала вообще случайно. Об участии в конкурсе и своей победе в нём, а также о том, как победительница конкурса распорядилась бонусными баллами в интервью.

“Наши клиенты по всей стране активно демонстрируют высокий уровень финансовой грамотности. И эта акция была направлена, в том числе на то, чтобы обратить внимание клиентов, что платежи с помощью QR – это не только безопасно и быстро, но ещё и выгодно. Победители в наших проектах с возможностью выиграть миллион бонусов очень редко соглашаются на интервью, но Дарья и её семья не колебались ни секунду. Они с радостью поделились с нами историей своей победы и, что очень ценно, рассказали, как выгодно обменяли бонусы на покупки. Мы очень благодарны этой замечательной семье - своим примером они развенчивают миф о том, что бонусы негде тратить. Просто посмотрите, как Дарья это сделала за 2 дня”, - рассказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».

Акции с возможностью получить миллион бонусов проводятся в «СберСпасибо» несколько раз в год. На сегодняшний день стать бонусным миллионером может каждый участник, приняв участие в геймификации «Точно в цель». Для этого нужно зарегистрироваться в программе, изучить простые правила акции на сайте или в мобильном приложении «СберСпасибо».