Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года
15:12 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Главная причина снижения - пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет.
В прошлом году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин - 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин - 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года).
Новости
- 15:52 21.07.2021
- МКБ усиливает фокус на управлении экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования
- 15:32 21.07.2021
- В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта
- 15:00 21.07.2021
- Разработчик Pegasus отверг обвинения в том, что ее целями были члены гражданского общества
- 14:37 21.07.2021
- Жительница Казани получила миллион бонусов от СберСпасибо и сервиса «Плати QR»
- 14:32 21.07.2021
- В РПЦ призвали не спешить с причислением Петра Мамонова к лику святых
- 14:12 21.07.2021
- Жириновский заявил, что его сын Игорь Лебедев не станет его преемником на посту главы ЛДПР
- 14:00 21.07.2021
- Китай откроет рынок для компаний из РФ и приветствует поставки российских товаров - посол
- 13:32 21.07.2021
- Путин в День ВМФ посетит парад в Петербурге
- 13:20 21.07.2021
- О приватизации лесов в России не может идти речи - Минприроды
- 13:05 21.07.2021
- Экспертиза устроившему стрельбу в школе в Казани пока не завершена - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать