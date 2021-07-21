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Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года

15:12 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Главная причина снижения - пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет.

В прошлом году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин - 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин - 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года).

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