В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта
15:32 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, введена в Республике Дагестан из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования", - говорится в тексте документа.
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