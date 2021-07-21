В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, введена в Республике Дагестан из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования", - говорится в тексте документа.