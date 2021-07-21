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МКБ усиливает фокус на управлении экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования

15:52 21.07.2021

Московским кредитным банком (МКБ, группа «Регион-Россиум») разработан внутренний порядок управления экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования. Этот, подготовленный квалифицированными специалистами, документ является предметным в рамках объединенной системы менеджмента, рассматривающей охрану социальной и окружающей среды, здоровья, безопасности, энергоэффективности и энергосбережения (ИСМ), политика которой была утверждена и опубликована в марте 2021 г.

Цель порядка - управление косвенным воздействием МКБ при предоставлении финансирования, что в ESG-стратегии банка и политике ИСМ является одним из ключевых направлений деятельности, также документом получено одобрение представителей ЕБРР.

Порядок пришел на смену “Политике в области управления социально-природоохранными мероприятиями”, действовавшей с 2015 года. Его основная задача - уточнение и приведение в соответствие с международными стандартами политики в терминах, оценке, категориях социально-экономических рисков и значимости распределения ответственности с учетом появления внутреннего центра экспертизы.

Документ, наравне с политикой, управляет оценкой всех входящих банковских сделок, в то же время разделяя полноту и формат социально-экологической экспертизы в зависимости от вида финансирования, попадания финансового продукта и услуги под требования применимого международного стандарта.

Опосредованное управление социальным и экологическим воздействием представляется одним из основных вопросов банковского сектора, потому МКБ считает необходимым дальнейшее регулирование этого направления деятельности. Из-за отсутствия такого рода важных национальных и международных руководств по управлению косвенным банковским воздействием принято решение опираться на проверенные временем международные стандарты ответственного финансирования, и в особенности на экологическую и социальную политику ЕБРР как одного из акционеров МКБ.

С помощью документа можно работать с уже созданным кредитным портфелем банка, для чего приведен список из более чем 200 ESG-критериев, которые будут использованы для проведения экологической и социальной оценки большей части кредитного портфеля.

Юлия Титова, первый вице-премьер МКБ, комментируя документ, заметила: «Порядок регламентирует не только процессы оценки, но и процессы предотвращения и митигации экологических и социальных воздействий клиентов через разработку управленческих экологических и социальных планов. На каждое выявленное несоответствие и каждую область улучшения клиентам банка будет выдана рекомендация. В диалоге с клиентами будет определен наиболее комфортный формат устранения несоответствий. МКБ обладает достаточным опытом и экспертизой в данном вопросе и ранее заключил ряд сделок как в рамках устойчивого финансирования, так и консалтинговой деятельности с крупными корпоративными клиентами.

Важно отметить, что прошедшие оценку клиенты банка без дополнительных финансовых затрат получат комплексное представление о своем прогрессе в области устойчивого развития и определят области для улучшения при поддержке специалистов МКБ.

Наша глобальная задача – через улучшение экологической и социальной результативности своих клиентов вносить вклад в формирование устойчивой экономики страны в целом»

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