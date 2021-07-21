0
0
194
НОВОСТИ

Десятилетний австриец в письме Путину попросил не терять веру в Европу - посольство РФ

16:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его не терять веру в Европу. Соответствующую запись опубликовало в среду посольство РФ в Австрии на своей странице в "Фейсбуке", сопроводив ее фотографиями письма.

По сообщению диппредставительства, Маттиас Брандштеттер передал свое письмо через российского посла.

"В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней, - пишет мальчик. - Пожалуйста, не теряйте веру в Европу".

Дипломаты поблагодарили Маттиаса за "интересное и весьма примечательное письмо". "Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса", - отметили в диппредставительстве.

По просьбе Маттиаса российские дипломаты направили мальчику фото президента с личным автографом и несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о стране и совершенствовать русский язык.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 21.07.2021
Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в России
0
50
17:10 21.07.2021
О проекте ОП РФ по развитию детского туризма и отдыха на природе рассказал тележурналист Баженов
0
48
17:00 21.07.2021
Минюст Белоруссии подал иск с требованием ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов
0
67
16:32 21.07.2021
Мэрам городов напомнили о праве запретить цирки с животными
0
116
16:21 21.07.2021
Романом Романенко отмечена важная роль суборбитальных полетов для развития отрасли космического туризма
0
174
16:12 21.07.2021
Макрон поручил провести серию расследований в связи с делом Pegasus
0
153
15:52 21.07.2021
МКБ усиливает фокус на управлении экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования
0
157
15:32 21.07.2021
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта
0
172
15:12 21.07.2021
Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года
0
225
15:00 21.07.2021
Разработчик Pegasus отверг обвинения в том, что ее целями были члены гражданского общества
0
235

Возврат к списку