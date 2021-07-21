Десятилетний австриец в письме Путину попросил не терять веру в Европу - посольство РФ
16:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его не терять веру в Европу. Соответствующую запись опубликовало в среду посольство РФ в Австрии на своей странице в "Фейсбуке", сопроводив ее фотографиями письма.
По сообщению диппредставительства, Маттиас Брандштеттер передал свое письмо через российского посла.
"В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней, - пишет мальчик. - Пожалуйста, не теряйте веру в Европу".
Дипломаты поблагодарили Маттиаса за "интересное и весьма примечательное письмо". "Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса", - отметили в диппредставительстве.
По просьбе Маттиаса российские дипломаты направили мальчику фото президента с личным автографом и несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о стране и совершенствовать русский язык.
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