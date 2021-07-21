Мэрам городов напомнили о праве запретить цирки с животными

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме напомнили мэрам городов о праве запретить цирки с животными. Российское законодательство даёт им такие полномочия.

Однако этого не происходит, потому что сохраняется высокий спрос на представления, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Зайдите на сайт любого цирка, посмотрите билеты, вы их не купите сейчас. Потому что они раскуплены. Они, во-первых, стоят как самолёт, а, во-вторых, раскуплены. Давайте мы себе дадим ответ на вопрос, кто туда идёт. Это гуманоиды ведут своих детей, рептилоиды пошли просвещаться, как у нас, млекопитающих, тут всё устроено что ли? Это наши люди, наши соседи, наши дети. Спрос рождает предложение. Не будет спроса, не будет предложения. Я вам могу сказать, что по закону сейчас любой мэр города (любой!) может сказать: у меня цирк работать не будет».

Он также напомнил о новых правилах лицензирования учреждений, где содержатся животные.

«С начала следующего года, 2022-го, у нас под запрет попадают все передвижные цирки, зоопарки, все кочующие шапито. И у нас попадают под запрет все цирки и зоопарки, которые не прошли лицензирование за этот год. А лицензирование достаточно суровая процедура. Первое, что я сделаю 2 января 2022 года, я с этой даты свой год начну рабочий, я напишу запрос в Генеральную прокуратуру для того чтобы они проверили все цирки и зоопарки на соответствие новым требованиям».

В мае 2019 года в столице Ингушетии Магасе запретили представления передвижного цирка шапито. Мэр города Беслан Цечоев объяснил организаторам причину отказа. По его словам, после изучения условий содержания животных идея с цирком в регионе была полностью искоренена.