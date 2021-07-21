Романом Романенко отмечена важная роль суборбитальных полетов для развития отрасли космического туризма

16:21

Фото Ивана Степанова

, Герой России, летчик-космонавт, характеризуя суборбитальный полет, совершенныйв рамках проекта «New Shepard», назвал его большим и важным шагом с точки зрения космического туризма.

«Суборбитальный полет – это не про космос, технически он значительно проще космического. Но с точки зрения развития космотуризма - шаг большой и важный. О космическом путешествии смело можно говорить хотя бы после одного витка. К тому же, эксперимент доказал, что суборбитальные полеты, в отличие от пилотируемой космонавтики, доступны для широкого круга лиц, независимо от возраста», — говорит космонавт Романенко.

Вчера корабль «New Shepard» совершил суборбитальный полет, продлившийся одиннадцать минут. Управление кораблем было автоматизировано, так что этот полет стал первым беспилотным в истории идентичных программ. На борту находились четверо пассажиров: владелец компании Blue Origin Джефф Безос, его младший брат Марк, в прошлом профессиональная летчица 82-летняя Уолли Фанк, и 18-летний физик из Нидерландов Оливер Деймен.

Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск не намерен отставать в области космических путешествий, в следующем году им запланирована доставка туристов кораблем «Crew Dragon» на МКС. Ранее на МКС в качестве космических путешественников побывало семь человек, всех их доставили на станцию российские космические корабли “Союз”.