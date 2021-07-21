Романом Романенко отмечена важная роль суборбитальных полетов для развития отрасли космического туризма
16:21 21.07.2021
|Фото Ивана Степанова
«Суборбитальный полет – это не про космос, технически он значительно проще космического. Но с точки зрения развития космотуризма - шаг большой и важный. О космическом путешествии смело можно говорить хотя бы после одного витка. К тому же, эксперимент доказал, что суборбитальные полеты, в отличие от пилотируемой космонавтики, доступны для широкого круга лиц, независимо от возраста», — говорит космонавт Романенко.
Вчера корабль «New Shepard» совершил суборбитальный полет, продлившийся одиннадцать минут. Управление кораблем было автоматизировано, так что этот полет стал первым беспилотным в истории идентичных программ. На борту находились четверо пассажиров: владелец компании Blue Origin Джефф Безос, его младший брат Марк, в прошлом профессиональная летчица 82-летняя Уолли Фанк, и 18-летний физик из Нидерландов Оливер Деймен.
Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск не намерен отставать в области космических путешествий, в следующем году им запланирована доставка туристов кораблем «Crew Dragon» на МКС. Ранее на МКС в качестве космических путешественников побывало семь человек, всех их доставили на станцию российские космические корабли “Союз”.
НОВОСТИ
- 17:12 21.07.2021
- Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в России
- 17:10 21.07.2021
- О проекте ОП РФ по развитию детского туризма и отдыха на природе рассказал тележурналист Баженов
- 17:00 21.07.2021
- Минюст Белоруссии подал иск с требованием ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов
- 16:32 21.07.2021
- Мэрам городов напомнили о праве запретить цирки с животными
- 16:12 21.07.2021
- Макрон поручил провести серию расследований в связи с делом Pegasus
- 16:00 21.07.2021
- Десятилетний австриец в письме Путину попросил не терять веру в Европу - посольство РФ
- 15:52 21.07.2021
- МКБ усиливает фокус на управлении экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования
- 15:32 21.07.2021
- В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта
- 15:12 21.07.2021
- Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года
- 15:00 21.07.2021
- Разработчик Pegasus отверг обвинения в том, что ее целями были члены гражданского общества
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать