0
0
72
НОВОСТИ

Минюст Белоруссии подал иск с требованием ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов

17:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Белоруссии обратилось в Верховный суд страны с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

"В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, министерством юстиции подано в верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 21.07.2021
Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в России
0
50
17:10 21.07.2021
О проекте ОП РФ по развитию детского туризма и отдыха на природе рассказал тележурналист Баженов
0
48
16:32 21.07.2021
Мэрам городов напомнили о праве запретить цирки с животными
0
116
16:21 21.07.2021
Романом Романенко отмечена важная роль суборбитальных полетов для развития отрасли космического туризма
0
174
16:12 21.07.2021
Макрон поручил провести серию расследований в связи с делом Pegasus
0
153
16:00 21.07.2021
Десятилетний австриец в письме Путину попросил не терять веру в Европу - посольство РФ
0
192
15:52 21.07.2021
МКБ усиливает фокус на управлении экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования
0
157
15:32 21.07.2021
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта
0
172
15:12 21.07.2021
Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года
0
225
15:00 21.07.2021
Разработчик Pegasus отверг обвинения в том, что ее целями были члены гражданского общества
0
235

Возврат к списку