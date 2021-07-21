Минюст Белоруссии подал иск с требованием ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Белоруссии обратилось в Верховный суд страны с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

"В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, министерством юстиции подано в верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения", - говорится в сообщении.