Минюст Белоруссии подал иск с требованием ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов
17:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции Белоруссии обратилось в Верховный суд страны с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
"В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, министерством юстиции подано в верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения", - говорится в сообщении.
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