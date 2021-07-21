О проекте ОП РФ по развитию детского туризма и отдыха на природе рассказал тележурналист Баженов

17:10

Фото Максима Манюрова

Тележурналист, комментируя выдвинутое членами Общественной палаты РФ предложение, целью которого является поддержка и развитие отдыха школьников в условиях пандемии, полагает, что возрождение системы загородных палаточных лагерей и активный отдых детей на открытом воздухе позволят полноценно развиваться российской молодежи.

«Современное воспитание стало чрезмерно стерильным. Дошло до того, что некоторые родители стали испытывать страх перед элементарной активностью детей на природе, предпочитая занимать их электронными гаджетами. Туристические походы и жизнь на природе воспитывают в детях бережное отношение к окружающей среде. Общение со сверстниками в пути помогает повысить командные и коммуникативные навыки. А преодоление трудностей во время похода воспитывает в детях волю и характер. Такой подход был нормой в лучших традициях детских лагерей «Артек», «Орлёнок», первых пионерских и скаутских отрядов. Считаю, что эти традиции должны быть возрождены. Обучение основам экологии так же логично было бы проводить в формате таких выездных уроков», ― подчеркнул Баженов.

По мнению Общественной палаты, государству для поддержания развития детских лагерей следует выделять гранты и предоставлять льготные кредиты, что должно подтолкнуть развитие инфраструктуры и поддержать материально-техническую базу мест отдыха, тем самым способствуя их популярности и увеличению посещаемости.

Проект палаты предполагает выделение средств на покупку путёвок детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Тимофей Баженов считает предпринятые Общественной палатой шаги своевременными и верными. «Активный и познавательный отдых должен быть доступен детям из семей с разным уровнем достатка и из разных регионов страны. Это вопрос воспитания физически здорового, образованного и гармонично развитого поколения», ― уверен тележурналист.

Общественная палата РФ считает необходимым наличие федеральной целевой программы и стратегического планирования на ближайшие десять лет, которые будут способствовать развитию полноценного детского отдыха и оздоровления.