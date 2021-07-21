О проекте ОП РФ по развитию детского туризма и отдыха на природе рассказал тележурналист Баженов
17:10 21.07.2021
|Фото Максима Манюрова
«Современное воспитание стало чрезмерно стерильным. Дошло до того, что некоторые родители стали испытывать страх перед элементарной активностью детей на природе, предпочитая занимать их электронными гаджетами. Туристические походы и жизнь на природе воспитывают в детях бережное отношение к окружающей среде. Общение со сверстниками в пути помогает повысить командные и коммуникативные навыки. А преодоление трудностей во время похода воспитывает в детях волю и характер. Такой подход был нормой в лучших традициях детских лагерей «Артек», «Орлёнок», первых пионерских и скаутских отрядов. Считаю, что эти традиции должны быть возрождены. Обучение основам экологии так же логично было бы проводить в формате таких выездных уроков», ― подчеркнул Баженов.
По мнению Общественной палаты, государству для поддержания развития детских лагерей следует выделять гранты и предоставлять льготные кредиты, что должно подтолкнуть развитие инфраструктуры и поддержать материально-техническую базу мест отдыха, тем самым способствуя их популярности и увеличению посещаемости.
Проект палаты предполагает выделение средств на покупку путёвок детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Тимофей Баженов считает предпринятые Общественной палатой шаги своевременными и верными. «Активный и познавательный отдых должен быть доступен детям из семей с разным уровнем достатка и из разных регионов страны. Это вопрос воспитания физически здорового, образованного и гармонично развитого поколения», ― уверен тележурналист.
Общественная палата РФ считает необходимым наличие федеральной целевой программы и стратегического планирования на ближайшие десять лет, которые будут способствовать развитию полноценного детского отдыха и оздоровления.
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