Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере двенадцать человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни. Как отметил на пресс-конференции в Токио представитель оргкомитета Игр Хидэмаса Накамура, "один из них - игрок в настольный теннис из Чехии, а другой является скейтбордистом из Нидерландов". Также коронавирус был выявлен у пяти японских подрядчиков и четырех иностранцев, связанных с проведением Игр, двое из которых проживают в Олимпийской деревне.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.