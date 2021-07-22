Байден рассказал, что осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным
10:05 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая в среду вечером на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо). Трансляция велась на телеканале CNN.
"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю [о чем-то], то могу это сделать. <...> Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", - признался политик.
16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон планируют начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
НОВОСТИ
- 10:00 22.07.2021
- Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио
- 09:32 22.07.2021
- Россия не приемлет попытки представить ее угрозой в контексте «Северного потока - 2» - Антонов
- 09:20 22.07.2021
- Павел Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей Pegasus
- 09:05 22.07.2021
- Украина и Польша осудили соглашение Германии и США по "Северному потоку - 2"
- 09:00 22.07.2021
- Отметки о регистрации брака и о детях будут ставить в паспортах по желанию граждан
- 22:52 21.07.2021
- Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, среди которых не значатся русские
- 22:41 21.07.2021
- ФРГ обязалась предпринять быстрые действия в случае "агрессии" РФ против Украины - Госдеп
- 22:00 21.07.2021
- Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% - Минэкономразвития
- 21:20 21.07.2021
- Зеленский посетит США 30 августа - Белый дом
- 20:40 21.07.2021
- США достигли соглашения с ФРГ по "Северному потоку - 2" - Нуланд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать