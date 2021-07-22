0
0
167
НОВОСТИ

Премьер-министр Венгрии объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей

10:20 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК) о пересмотре венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения. Об этом глава венгерского правительства заявил в среду в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"В последние недели Брюссель явно нападал на Венгрию из-за ее закона о защите детей. Венгерское законодательство не допускает пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе. Когда давление на нашу страну столь велико, только общее волеизъявление может защитить Венгрию, поэтому правительство решило инициировать референдум", - сказал он.

Венграм предстоит высказать свое отношение по поводу целесообразности проведения уроков в государственных образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, внедрения доступных для несовершеннолетних процедур по смене пола, в том числе гормональной терапии, снятия ограничений для СМИ при публикации материалов с сексуальным подтекстом. "Я прошу вас ответить "нет" на эти вопросы, как мы сказали "нет" пять лет назад, когда Брюссель пытался принудить впустить мигрантов в Венгрию. Впоследствии референдум и общая воля остановили Брюссель. Мы сделали это один раз, и вместе сделаем это снова", - добавил Орбан, не уточнив дату проведения плебисцита.

Еврокомиссия начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:20 22.07.2021
Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"
0
22
10:32 22.07.2021
В Таджикистане проведут военные учения с участием 230 тыс человек
0
46
18:40 21.07.2021
Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей - Роспотребнадзор
0
186
12:32 21.07.2021
Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - глава ФСВТС
0
256
11:32 21.07.2021
Российская база в Таджикистане получит 17 современных БМП
0
240
09:20 21.07.2021
Британия проведет учения на случай возможного размещения российских ракет в Калининграде
0
283
21:20 20.07.2021
Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь
0
390
18:40 20.07.2021
Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
0
409
16:00 20.07.2021
Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года
0
427
11:00 20.07.2021
ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ
0
466

Возврат к списку