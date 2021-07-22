Премьер-министр Венгрии объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК) о пересмотре венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения. Об этом глава венгерского правительства заявил в среду в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"В последние недели Брюссель явно нападал на Венгрию из-за ее закона о защите детей. Венгерское законодательство не допускает пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе. Когда давление на нашу страну столь велико, только общее волеизъявление может защитить Венгрию, поэтому правительство решило инициировать референдум", - сказал он.

Венграм предстоит высказать свое отношение по поводу целесообразности проведения уроков в государственных образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, внедрения доступных для несовершеннолетних процедур по смене пола, в том числе гормональной терапии, снятия ограничений для СМИ при публикации материалов с сексуальным подтекстом. "Я прошу вас ответить "нет" на эти вопросы, как мы сказали "нет" пять лет назад, когда Брюссель пытался принудить впустить мигрантов в Венгрию. Впоследствии референдум и общая воля остановили Брюссель. Мы сделали это один раз, и вместе сделаем это снова", - добавил Орбан, не уточнив дату проведения плебисцита.

Еврокомиссия начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.