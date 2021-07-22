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НОВОСТИ

В Таджикистане проведут военные учения с участием 230 тыс человек

10:32 22.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Таджикистана сообщили о проведении военных учения с участием 230 тысяч человек. Президент страны Эмомали Рахмон этим утром посетил Центр управления вооруженными силами. Министр обороны доложил ему, что в маневрах задействованы больше тысячи единиц бронетехники, а также 45 самолетов и вертолетов.

Чуть больше недели назад Таджикистан запросил помощи у Организации договора о коллективной безопасности в охране границы с Афганистаном. Боевики захватывают все новые территории на фоне вывода из страны войск США и НАТО.  Эхо Москвы

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