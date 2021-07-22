Сергунина рассказала о новой программе взаимодействия столичных предпринимателей и банков

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Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину, с 22 июля по 20 августа Московским департаментом предпринимательства и инновационного развития будут приниматься заявки от банков, изъявивших желание присоединиться к новой столичной программе, призванной упростить предпринимателям процедуру получения городских субсидий и грантов за счет подачи заявки через личный кабинет банка.

«Такое взаимодействие будет удобно в первую очередь самим предпринимателям. Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов», - цитируются в сообщении слова заммэра Сергуниной.

Принимающие участие в программе банки должны соответствовать следующим требованиям: иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточную службу поддержки клиентов, не меньше 30 отдельных подразделений по обслуживанию юридических лиц в Москве, тех. возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами правительства столицы.

Также в сообщении обращается внимание на возможность использовать личный кабинет банка для подачи заявок: на развитие хоз. деятельности в столице, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга, заявок на получение и аренду оборудования. В дальнейшем планируется расширение списка.