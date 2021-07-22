Россия подала на Украину жалобу в ЕСПЧ по событиям с 2014 года - Генпрокуратура РФ
11:00 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
"22 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре отметили, что она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. "Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
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