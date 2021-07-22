Электроснабжение 12 тысяч домов в Саратовской области нарушено из-за урагана
11:05 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ураган, который обрушился на Саратовскую область в ночь на 22 июля, стал причиной отключения электроснабжения жилых домов, сообщил в среду председатель правительства региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.
"Последствия ночного урагана с грозой устраняют в девяти муниципальных районах области. Повреждения зданий и линий электропередачи зафиксированы на территории Турковского, Ртищевского, Самойловского, Калининского, Петровского, Аткарского, Балашовского, Вольского и Энгельсского районов. Более 12 тысяч домов оказались в зоне отключения электроснабжения. Ремонтные работы активно ведутся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
Кроме того, в Турковском районе повреждены здания кинотеатра, двух магазинов, администрации и детского сада. В Калининском районе повреждения получили крыши средней школы села Казачка и спортзала в селе Степное. В поселке Васильевский при падении дерева поврежден магистральный газопровод, последствия устраняются.
"К ликвидации последствий во всех муниципалитетах привлечены 110 человек и 36 единиц техники. Главам поставлена задача - проконтролировать лично все работы, а также приступить к оценке ущерба. В кратчайшие сроки необходимо возобновить подачу электричества и газа во все жилые дома, провести первоначальные аварийно- восстановительные работы в поврежденных зданиях", - пояснил Бусаргин.
21 и 22 июля ГУ МЧС по Саратовской области объявило в регионе "оранжевый" уровень опасности в связи с грозой, ливнем, шквалистым усилением ветра.
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