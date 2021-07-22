Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из России прибыл в Брест в рамках подготовки совместному стратегическому учению "Запад-2021". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны республики.

"В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021", - сообщает ведомство.