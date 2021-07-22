Банки предупредили ЦБ о рисках нового подхода к экосистемам

11:45

Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала. В числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов – как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах, сообщает РБК. Об этом председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину предупредили в письме глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад с предложениями ввести новые ограничения для банков, которые развивают экосистемы. Центробанк предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. ЦБ планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) – предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала.

Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины – 190 из 377 проанализированных банков – могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме. Превышение лимита потребует от игроков вычесть из капитала 1,75 трлн руб., что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств. В итоге 46 банков пробьют минимальный порог достаточности капитала Н1.0 в 8%. Еще 66 кредитных организаций, в том числе два системно значимых банка, не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок.