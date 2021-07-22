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В России выявили 24 471 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 471. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 054 711, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 660, до 5 427 457. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 796 против 783 днем ранее, до 151 501. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%, следует из данных штаба.

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